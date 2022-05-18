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أمن طوباس يعتقل المطارد "فادي دراغمة" ومسلحون يطلقون النار تجاه مقر الاستخبارات

18 مايو 2022 . الساعة 00:51 بتوقيت القدس
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اعتقلت الأجهزة الأمنية المحرر فادي عبد الرازق دراغمة (22 عاما)، أحد كوادر حركة الجهاد في محافظة طوباس، بالضفة الغربية المحتلة.

وافادت مصادر محلية، أن عناصر من أجهزة السلطة اعتقلت المحرر دراغمة، مساء يوم الثلاثاء، بعد الاعتداء عليه بالقرب من مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

والمعتقل فادي دراغمة، مطارد، وأسير محرر أمضى في سجون الاحتلال، خمس سنوات، علمآ بأنه جريح تعرض للإصابة برصاص قوات الاحتلال، وهو صديق مقرب للشهيد عبد الله الحصري أحد قادة كتيبة جنين.

كما تعرض للاعتقال السياسي لدى أجهزة أمن السلطة، حيث أمضى ٤٣ يومآ في الفترة ما بين (24/11/2021 – 7/1/2022)، وتعرض للاستدعاء في أكثر من مناسبة.

وفي السياق ذاته، أطلق مسلحين النار على مبنى المخابرات والاستخبارات التابعان للسلطة في مدينة طوباس، وتدور اشتباكات حالياً إثر اعتقال الأجهزة الأمنية للمطارد فادي دراغمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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