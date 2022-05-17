الناشطة البرغوثي: نجاح الكتلة المبكر وتميزها في دعايتها الانتخابية أغاظ الاحتلال

قالت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" الناشطة فادية البرغوثي إن الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية ومنها جامعة بيرزيت أطلقت شعار "ازرع خوف تحصد تحدي"، وأن هذه الاعتقالات لن ترهب أبناءها.

وأكدت البرغوثي أن الكتلة كانت على قدر التحدي، فما لانت لهم عزائم ولا فترت لهم همم، رغم ما واجه كوادرها في جامعة بيرزيت من استنفار غير طبيعي من مخابرات الاحتلال خلال حملة اعتقالات لم تتوقف ومطاردة مستمرة، وحملات تهديد سواء مكالمات هاتفية أو مقابلات شخصية أو تهديد برسائل نصية.

وأوضحت البرغوثي أن هذا النجاح المبكر للكتلة أغاظ قوات الاحتلال، فسارع لاختطاف مجموعة الكوادر بهدف التقليل من أثر هذا النجاح والفوز القادم لا محالة.

وأضافت البرغوثي أن اعتقال عدد من كوادر الكتلة وقياداتها هذا المساء، جاء بعد الأداء المميز الذي قاموا به فترة الدعاية الانتخابية، وبعد الأثر الكبير والواضح الذي تركوه في نفوس طلبة بيرزيت.

وأشارت إلى أن هذه الضربة التي تلقتها الكتلة الإسلامية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ورغم الضربات ما زالت هذه الثلة صامدة ثابتة ذات عزم لا يلين.

وشددت البرغوثي على أن "المطاردة والاعتقال والاغتيال لم تثن أبناء الكتلة وكوادرها، فكل ما سبق وسائل أثبتت فشلها في وجه عقيدتهم الصادقة والعزم المستمد من إيمانهم بعدالة قضيتهم وحقهم في العمل الوطني والنقابي".

وتابعت: "هذه الضربات لن تفني الكتلة بل ستزيدها قوة، وهذا ما ثبت على مدار عشرات السنين، وسينتهي الاحتلال وهذا يقين، وسيفرح هؤلاء الصادقين الذين فازوا في ميدان الدعوة وثبتوا في ميادين الحق وهذا وعد من رب العالمين لجنده المخلصين".

واعتقلت وحدة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" مساء اليوم الثلاثاء عدداً من قيادات الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية متنكرة بلباس عربي تسللت إلى قرية دورا القرع برام الله واعتقلت مجموعة من طلاب الكتلة الإسلامية في بيرزيت.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن وحدة إسرائيلية خاصة اعتقلت 7 من قيادات الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت من داخل أحد منازل قرية دورا القرع، وهم: مناظر الكتلة معتصم زلوم، ومنسقها وسام تركي، والنشطاء عبد الرحمن علوي، وعبد المجيد حسن، وضياء زلوم، ومحمد الفاتح، ومحمد عرمان.

تزامن ذلك مع وصول رسائل لعدد من عائلات طلاب بيرزيت، تحذرهم فيها من انتخاب أبنائهم لكتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات جامعة بيرزيت المقررة غداً الأربعاء.

وشاركت الكتلة الإسلامية في بيرزيت، اليوم بالمناظرة الانتخابية، والتي تسبق الانتخابات الطلابية يوم غدٍ الأربعاء، وسط حشد طلابي وهتافات مؤيدة للمقاومة.

المصدر / فلسطين اون لاين