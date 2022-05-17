ماذا قالت والدة مناظر الكتلة الإسلامية في بيرزيت الأسير معتصم زلوم؟

قالت والدة الطالب في جامعة بيرزيت ومناظر الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس الطلبة معتصم زلوم، أن صوت ابنها قهر الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه.

وأضافت في منشور لها عبر فيسبوك تابعه فلسطين أون لاين: "فليشهد القاصي قبل الداني، أن الله يشهد ما أنجبنا ليكون أبناءنا لنا عكازة للمستقبل بل جعلناهم عكازة للوطن".

وأضافت: "لم نربيهم ليكونوا شمعة تضيء بيتنا بل هم منارة للوطن".

وتابعت: "لم نصنعهم على أعيننا ليعيشوا الذل بل ليكونوا معولاً للحرية حرية الأقصى والمسرى".

وأردفت بالقول: "فلتخسأ كل أبواق الفتن .. معتصم بالله صوتك قهرهم كما قهر أعوانهم"

وختمت حديثها بالقول: "وصل صوتك عنان السماء حتى اهتز عرش الظلم والظالمين.. صوتك قافلة تسير وكلابهم خلفك ينبحون".





المصدر / فلسطين اون لاين