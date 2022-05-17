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الاحتلال يفرج عن المعتقل الإداري أمل نخلة

17 مايو 2022 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن المعتقل أمل نخلة من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، بعد انتهاء أمر الاعتقال الإداري بحقه.

واعتقل نخلة وهو طفل وبلغ 18 عاما في كانون الثاني الماضي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وقد وضعته قوات الاحتلال في الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر في 21 يناير/كانون الثاني 2021، ثم مددت اعتقاله الإداري لأربعة أشهر في مايو/أيار 2021، ثم مرة أخرى في أيلول/سبتمبر 2021 لمدة أربعة أشهر إضافية، وقبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده الثامن عشر، جددت اعتقاله الإداري للمرة الثالثة حتى تاريخ 17 مايو/أيار 2022.

ويعاني نخلة من عدة أمراض منها مرض الوهن العضلي الشديد وضيق التنفس، وأصيب بفيروس "كورونا" في المعتقل حيث نُقل إثرها للعزل في عيادة معتقل الرملة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#الاعتقال الإداري #الاحتلال الإسرائيلي #أمل نخلة

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