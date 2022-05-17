الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسلام والعصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5380
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.41
مقابل الشيكل
يورو
3.55
جنيه مصري
0.19
دينار أردني
4.81
جنيه إسترليني
4.17
حالة الطقس
الثلاثاء
24° - 17°
غائم جزئياً خلال اليوم
الأربعاء
25° - 16°
الخميس
26° - 16°
أوقات الصلاة
الفجر
04:29
الشروق
05:45
الظهر
12:39
العصر
16:18
المغرب
19:33
العشاء
20:49
أحدث الأخبار
"زلزال مهول".. ماذا قالت كتائب القسام في آخر إصداراتها المرئية؟!
كتائب القسام تنشر تفاصيل يوم "17 مايو" من "سيف القدس"
رشيدة طليب تقدم قراراً في الكونجرس الأمريكي للاعتراف بالنكبة الفلسطينية
"العلاقات الدولية" يستعد لمناقشة السلوك التصويتي بالأمم المتحدة تجاه فلسطين
اقرأ "فلسطين" وتفوق في الثانوية العامة.. طالع ملاحق مراجعات "توجيهي 2022"
الاحتلال يفرج عن معتقلي مقبرة المجاهدين بالقدس
الأكثر قراءة
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الأحد 15 مايو
الاحتلال ينشر اسم قتيل "حد السيف"
"ظاهرة مخيفة".. تعرف على أسباب ظهور "السماء حمراء" في الصين
تحذير طبي.. هذه الأطعمة تسبب التهاب المفاصل
تحذير للرجال.. فنجان قهوة قد يعرضك لعواقب صحية خطيرة
الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لأداء الحج من قطاع غزة
آخر الأخبار
"زلزال مهول".. ماذا قالت كتائب القسام في آخر إصداراتها المرئية؟!
كتائب القسام تنشر تفاصيل يوم "17 مايو" من "سيف القدس"
رشيدة طليب تقدم قراراً في الكونجرس الأمريكي للاعتراف بالنكبة الفلسطينية
"العلاقات الدولية" يستعد لمناقشة السلوك التصويتي بالأمم المتحدة تجاه فلسطين
اقرأ "فلسطين" وتفوق في الثانوية العامة.. طالع ملاحق مراجعات "توجيهي 2022"
الاحتلال يفرج عن معتقلي مقبرة المجاهدين بالقدس
مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التكنولوجيا أدبي
الاحتلال يدمر منشآت في القدس وينفذ مشاريع استيطانية في بيت لحم ونابلس
مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التاريخ
إعلاميون وحقوقيون يطالبون بملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية
ملخص اليوم
الرئيسية
سياسي
تفاصيل الخبر
بالفيديو
"زلزال مهول".. ماذا قالت كتائب القسام في آخر إصداراتها المرئية؟!
17 مايو 2022 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين اون لاين
#كتائب القسام
#الاحتلال الإسرائيلي
#أسود الوغى
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
كتائب القسام تغرد حول القدس.. ماذا قالت؟
كتائب القسام تتبنى عملية سلفيت البطولية
كتائب القسام: المساس بالسنوار وقادة المقاومة إيذان بزلزال في المنطقة
الأكثر قراءة
"الاقتصاد "تحذر: تطبيق "cafe 24" طريقة جديدة للنصب بغزة
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الأحد 15 مايو
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الأربعاء
الاحتلال ينشر اسم قتيل "حد السيف"
أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم السبت 7 مايو
عاجل