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بالفيديو "زلزال مهول".. ماذا قالت كتائب القسام في آخر إصداراتها المرئية؟!

17 مايو 2022 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين اون لاين
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#كتائب القسام #الاحتلال الإسرائيلي #أسود الوغى

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