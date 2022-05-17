كتائب القسام تنشر تفاصيل يوم "17 مايو" من "سيف القدس"

سجلت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، انتصاراً على العدو الصهيوني خلال معركة سيف القدس، والتي انطلقت انتصاراً للقدس والشيخ جراح، واستمرت 11 يوماً، قُتل خلالها 14 صهيونياً وأصيب المئات، عدا عن الأضرار والخسائر المادية والاقتصادية الكبيرة.

تكتيك وإدارة القسام للمعركة، كان بمثابة نقطة تحول في الصراع مع العدو الصهيوني، إضافة إلى الصواريخ المطوّرة التي وصلت حتى مدى 250 كم، وأنزلت ملايين الصهاينة في الملاجئ، وأصبح كل شبر في فلسطين المحتلة تحت مرمى صواريخ القسام.

ووجهت كتائب القسام منذ الساعات الأولى لليوم الثامن من المعركة 17/05/2021م رشقات صاروخية كبيرة لمغتصبات ومواقع العدو العسكرية، واستهدفت بارجة صهيونية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقةٍ صاروخيةٍ.

كما قصفت تحشداً لجنود العدو قرب "نير عام" بقذائف الهاون ورشقة صاروخية.

اليوم الثامن من المعركة

• كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة عسقلان المحتلة و"كريات ملاخي" والمغتصبات الصهيونية "أوفاكيم" و"نتيفوت" و"سديروت" و"ناحل عوز" برشقات صاروخية.

• كتائب القسام تقصف المواقع العسكرية "كيسوفيم" و"مارس" و إسناد "صوفا" و"يفتاح" و كيبوتس "إيرز" ومغتصبة "كفار عزة" بقذائف الهاون.

• كتائب القسام تقصف القواعد العسكرية "حتسريم" و"تل نوف" و"رعيم" و"حتسور" برشقات صاروخية

• كتائب القسام تستهدف بارجة صهيونية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقةٍ صاروخيةٍ.

• كتائب القسام توجه ضربةً صاروخيةً بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع رداً على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة.

• كتائب القسام تقصف قاعدة التنصت 8200 (أوريم).

• كتائب القسام تقصف تحشداً لجنود العدو قرب "نير عام" بقذائف الهاون ورشقة صاروخية.

• أبو عبيدة: "لقد كثّف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناءً عليه فإننا نحذّر العدو بأنه إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ فإننا سنعاود قصف (تل أبيب) وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ".

المصدر / فلسطين اون لاين