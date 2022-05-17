رشيدة طليب تقدم قراراً في الكونجرس الأمريكي للاعتراف بالنكبة الفلسطينية

قالت عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب إنها قدمت قراراً في مجلس النواب الأمريكي ويهدف للاعتراف بالنكبة الفلسطينية.

وغردت طليب على تويتر قائلةً: "النكبة موثقةٌ جيداً ولا تزال مستمرة حتى اليوم، ويجب أن نعترف بأن الشعوب تتجاهل إنسانية الفلسطينيين عندما ترفض الاعتراف بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في "إسرائيل" العنصرية".

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يُوافق على هذا القرار في مجلس النواب المؤيد لـ"إسرائيل"، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني أشادوا بهذا الإجراء باعتباره "تاريخياً".

المصدر / فلسطين اون لاين