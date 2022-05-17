اقرأ "فلسطين" وتفوق في الثانوية العامة.. طالع ملاحق مراجعات "توجيهي 2022"

أطلقت صحيفة "فلسطين" ملفاً خاصاً للأسئلة النموذجية وأهم المراجعات لطلبة الثانوية العامة،، مع اقتراب عقد امتحانات الثانوية العامة في السابع من يونيو/حزيران 2022.

وأكدت الصحيفة أن الملف سيعرض مراجعة لأهم المحاور في جميع المواد الدراسية في المنهاج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، بإعداد نخبة من أمهر المدرسين على مستوى قطاع غزة.

ويمكن لطلبة الثانوية متابعة إصدارات الصحيفة الجديدة والسابقة الخاصة بفروع الأدبي والعلمي والشرعي والتجاري والتكنولوجي والصناعي من خلال الرابط التالي على موقع الصحيفة فلسطين أون لاين: http://felesteen.news/special-file/35.

المصدر / فلسطين اون لاين