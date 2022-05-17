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"كاف" يعلن إقامة نهائي الأبطال على ملعب الوداد

17 مايو 2022 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء بشكل نهائي إقامة نهائي دوري الأبطال بين الأهلي المصري حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال الكاف بموقعه على الإنترنت إن المباراة ستقام مساء يوم الاثنين 30 مايو في الساعة 19 بتوقيت غرينتش على ملعب الوداد، بعدما ذكرت تقارير سابقة أن النهائي قد يقام في الرباط.

واستشاط الأهلي غضبا بعد قرار الكاف بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب للعام الثاني على التوالي، وأعلن أنه سيخوض النهائي في أي مكان، لكنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية.

ودافع الكاف عن نفسه وقال إنه تلقى ملفين ناجحين من المغرب والسنغال لاستضافة النهائي، ثم انسحبت السنغال، بينما لم تتقدم مصر.

وأعلن الاتحاد القاري، الذي ألمح سابقا إلى التفكير في العودة إلى النظام القديم بخوض النهائي من مباراتي ذهاب وغياب، أن نهائي كأس الاتحاد الإفريقي سيقام يوم 20 مايو في نيجيريا.

المصدر / وكالات
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