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"بينيت" يوعز باستخدام "القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا"

17 مايو 2022 . الساعة 14:47 بتوقيت القدس
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نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي (أرشيف)

أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، باستخدام "القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا، وبكافة أنواع الوسائل القتالية".

وقال بينيت في تصريح صحفي: "سأدعم القوات بشكل كامل في مساعيهما لاستهداف أي شخص، سواء في القدس، أو الضفة، أو في أي مكان آخر".

يُشار إلى أن بينيت اقتحم يوم أمس الضفة الغربية المحتلة برفقة عدد من مسؤولين الاحتلال، أبرزهم: رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال أفيف كوخافي، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى يهودا فوكس.

بدورها، نددت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بإصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي تعليمات "عنصرية ووحشية لأفرادها العاملين في مدينة القدس تُصنف المقدسيين أهدافاً معاديةً والتعامل معهم بقواعد اشتباك استثانئية، بحيث تتيح لهم التصرف كما يشاؤون دون قيود".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بينت

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