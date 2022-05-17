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" العمادي" يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون مساء اليوم

17 مايو 2022 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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من المقرر أن يصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير القطري محمد العمادي، إلى القطاع مساء اليوم الثلاثاء، لبحث آخر المستجدات.

وكان أعلن في أيار/مايو 2021، قرار الأمير تميم بن حمد آل ثاني، تقديم نصف مليار دولار، دعماً لإعادة إعمار غزة، وذلك إثر العدوان الإسرائيلي الأخير عليه.

وشنَّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على القطاع، لمدة 11 يوماً، وتسبب بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بحوالي 12 ألفا و886 منزلاً، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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