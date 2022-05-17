طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء 17 مايو.

والمسافرون ليوم غد هم المتبقون من الحافلة السادسة + السابعة + الثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/21) للاطلاع على الكشف اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

ودعت الهيئة للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، إلى جانب تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين