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13 إصابة بمواجهات مع قوات الاحتلال على عدة محاور في الخليل

17 مايو 2022 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال بشكل مكثف الغاز الخانق والقنابل الصوتية، بعد قمعها طلابًا في مخيم العروب شمال المحافظة، خرجوا بمسيرة في ذكرى استشهاد زميل لهم العام الماضي".

واندلعت مواجهات عقب قمع قوات المسيرة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، واقتحمت عدة منازل داخل المخيم الذي تشعبت فيه المواجهات لأكثر من محور.

ووِفق مصادر محلية اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في منطقة حاجز أبو الريش، قرب المسجد الإبراهيمي وسط المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال عشرات قنابل الصوت والغاز الخانق وسط منازل المواطنين.

وداهمت مناطق أخرى في الخليل، من بينها منطقة عين عرب وسط المدينة، واقتحمت مطعم بيت جدي، وسلمت عدة شبان استدعاءات لمقابلة مخابراتها.

ووفق مصادر طبية أُصيب 13 شابًّا وفتى بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز، وجرى علاجهم بشكل ميداني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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