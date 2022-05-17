شرطة هذه الدولة سترعى تأمين كأس العالم بقطر

تُواصل الشرطة التركية تحضيراتها لتأمين بطولة كأس العالم 2022 المُزمع إقامتها في قطر أواخر العام الجاري.

وتأتي مشاركة الشرطة التركية في تأمين بطولة كأس العالم المُقرّرة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بموجب اتفاقية تعاون أمني بين أنقرة والدوحة.

وفي هذا الإطار، ستُرسل تركيا فريقًا أمنيًّا مكونًا من 3 آلاف عنصر من وحدات مكافحة الشغب، والعمليات الخاصة، وخبراء تفكيك الألغام.

كما ستصطحب الشرطة التركية معها كلابًا بوليسية مدربة، في خطوة لتعزيز أمن المناطق التي ستُقام فيها البطولة.

وفي السياق، يواصل المسؤولون في وزارتَي الداخلية التركية والقطرية ومديريات الأمن العام لدى البلدَين، لقاءاتهما وتحضيراتهما لتأمين البطولة.

ومن المقرر أن يُجري وفد من الداخلية التركية، زيارة رسمية إلى قطر يومي 5 – 6 يونيو/ حزيران المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات المذكورة.

يُذكر أنّ 791 قطريًّا خضعوا لبرامج تدريبية نظمتها المديرية العامة للأمن التركي، منذ 2019، وذلك في مجالات الأمن الرياضي، والتدخل في الأحداث الجماعية وحماية المنشآت ضد الممارسات الإرهابية.

المصدر / وكالات