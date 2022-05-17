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"الجرائم الإلكترونية" في قطاع غزة تنجز قضيتي ابتزاز وتسول إلكتروني

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"الجرائم الإلكترونية" في قطاع غزة تنجز قضيتي ابتزاز وتسول إلكتروني

17 مايو 2022 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
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صورة توضيحية

أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، قضيتي ابتزاز مواطن وزوجته من القدس المحتلة، وتسول إلكتروني في رفح.

وأفادت المباحث العامة، في تصريح عبر موقع وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأن "الجرائم الإلكترونية"  أنجزت شكوى المواطن (خ، س) من القدس المحتلة، والتي مفادها قيام شخص مجهول بابتزازه وزوجته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية تقدر بحوالي (20) ألف شيكل.

وأوضحت أنه بالبحث والتحري، والمتابعة الفنية، تبين أن الحساب يعود للمدعو (م. د) من محافظة رفح جنوب القطاع، وباستدعائه واستجوابه، أقر بما نسب إليه في لائحة الشكوى.

وذكرت أنها حرّزت على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الواقعة، وإعداد تقرير فني بالقضية، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً الأصول.

وفي سياق منفصل، أنجزت مباحث "الجرائم الإلكترونية" في محافظة رفح تفويض النيابة العامة، حول قيام المدعوة (س،ج)، بامتهان التسول الإلكتروني واستلام حوالات وأرصدة مالية من متبرعين خارج قطاع غزة دون وجه حق، تقدر قيمتها بحوالي 5 آلاف دولار.

وأفادت أنه بالبحث والتحري عن المذكورة، تم إحضارها وباستجوابها ومواجهتها بالأدلة والإثباتات، أقرت بأنها تمتهن التسول الإلكتروني منذ عدة سنوات.

وأشارت إلى أنه تم تحريز الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الواقعة، حيث تم إعداد تقرير فني حول القضية، وإحالة المذكورة. والمضبوطات وملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجرائم الإلكترونية

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