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توغل عسكري لآليات الاحتلال شرق رفح

17 مايو 2022 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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توغل آلية عسكرية داخل السياج الأمني المحيط بقطاع غزة (أرشيف)

 توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عددًا من الآليات العسكرية انطلقت من بوابة المطبق على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويُضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تُمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يُشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبّر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقًا لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #توغل

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