4.1 مليون اشتراك فعّال بالاتصالات الخليوية بالضفة والقطاع

ذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان مشترك لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات الذي يصادف اليوم، ان غالبية الأسر الفلسطينية لديها نفاذ لخدمة الإنترنت في المنزل وأكثر من ثلثي الأسر التي يرأسها كبير سن لديها نفاذ لهذه الخدمة.

وأشار البيان إلى أن حوالي 91% من الأسر في فلسطين قالت (خلال الربع الأول من العام الجاري) بأن لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 91% في الضفة الغربية، و90% في قطاع غزة.

وبخصوص الأسر التي يرأس كبير سن (60 سنة فاكثر) فان ما يقارب 77% من هذه الأسر لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في المنزل.

وبلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الانترنت في فلسطين من أي مكان حوالي 88%؛ بواقع 91% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة.

كما بلغت نسبة كبار السن الذين استخدموا الانترنت من أي مكان 53% في فلسطين؛ بواقع 57% في الضفة الغربية و44% في قطاع غزة.

وعلى صعيد جنس كبار السن فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 57% مقابل 49% بين الإناث.

وأوضح البيان أن حوالي 78% من الأفراد )10 سنوات فأكثر (في فلسطين يمتلكون هاتف نقال، بواقع 85 %في الضفة الغربية و68 % في قطاع غزة.

وبلغت نسبة كبار السن الذين يمتلكون هاتف نقال حوالي 77% في فلسطين، بواقع 81% في الضفة الغربية 70% في قطاع غزة. مع وجود فجوة بين الجنسين من كبار السن من حيث امتلاك الهاتف النقال بلغت النسبة بين الذكور 87% مقابل 69% بين الإناث.

حوالي 71% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) يمتلكون هاتف نقال ذكي، بواقع 82% في الضفة الغربية و56% في قطاع غزة. في حين بلغت نسبة كبار السن الذين يمتلكون هاتف نقال ذكي 50%.

وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حسب البيان) أن عدد خطوط الهاتف الثابت (منزلي، تجاري، حكومي) في فلسطين بلغ 485,829 خطاً في نهاية العام 2021، (بزيادة نسبتها 35% عما كانت عليه عام 2010).

وارتفع عدد الاشتراكات الفعّالة في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين مع نهاية العام 2021 حيث تجاوزت أربعة ملايين (حوالي 4.1 مليون اشتراك فعّال)، أي بزيادة نسبتها 56% عما كانت عليه نهاية العام 2010.

وارتفع إجمالي عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL في فلسطين وبلغت 405 آلاف مع نهاية العام 2021 أي بزيادة نسبتها 240% مقارنة بما كانت عليه عام 2010.

المصدر / فلسطين أون لاين