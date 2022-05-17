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الأردن يدين الاعتداء على مشيعي جنازة الشريف بالقدس

17 مايو 2022 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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الخارجية الأردنية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي جثمان الشاب الفلسطيني المقدسي وليد الشريف في القدس المحتلة، مساء أمس الإثنين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "الاعتداء على مشيعي الجثمان، والذي أسفر عن وقوع العديد من الإصابات، وانتهاك حرمة المقبرة؛ هو تصرفٌ غير إنساني مدان ومرفوض".

وشدد على ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته "بموجب القانون الدولي الإنساني، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في شرقي القدس.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة الاحتلال بـ"الكف عن هذه الممارسات الاستفزازية، ووقف جميع الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

واعتدت قوات الاحتلال، مساء أمس، على مشيعي الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة 71 منهم على الأقل، واعتقال أكثر من 50 شاباً.

وقال شهود عيان: إن "مواجهات اندلعت بعد اعتداء شرطة الاحتلال على مشيعي جثمان الشريف (23 عاما) من بيت حنينا بالقدس، والذي استشهد السبت متأثرا بإصابته برصاصة مطاطية في رأسه، خلال مواجهات شهدتها باحات المسجد الأقصى في 22 نيسان/أبريل الماضي".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأردن #جنازة وليد الشريف

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