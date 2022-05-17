"فدائي الشواطئ" يستعد لمواجهة السعودية في بطولة غرب آسيا الثانية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية غداً مشاركته في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا المُقامة في مدينة جيزان بالمملكة العربية السعودية، من خلال المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبي السعودية والبرحين.

ويخوض المنتخب الوطني غداً مباراته الأولى في المجموعة الأولى أمام منتخب السعودية، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى مدينة جيزان بعد رحلة استغرقت 24 ساعة.

وتُشارك في البطولة "٧" منتخبات عربية تم توزيعها على مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات الإمارات والكويت ولبنان وعُمان، فيما ضمت الثانية منتخبات السعودية والبحرين وفلسطين.

ويسعى منتخب فلسطين إلى التأهل لنصف النهائي من خلال حجز إحدى بطاقتي المركزين الأول والثاني، وتختتم البطولة يوم ٢٣ أيار، فيما يسبقها مباريات تحديد المراكز من ٥ إلى ٧ بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

من جهة أخرى، اجتاز الحكمان محمود أبو مصطفى وإسلام الشخريت اختيارات اللياقة البدنية لإدارة مباريات البطولة.