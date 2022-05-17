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"الزراعة" بغزة تبدأ بترقيم مزارع الدجاج اللاحم

17 مايو 2022 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الزراعة، البدء في عملية التسجيل والرفع المساحي مع ترقيم مزارع الدجاج اللاحم بمحافظات قطاع غزة، وذلك بدءاً من الأربعاء القادم الموافق 18 مايو الجاري 2022.

ووفق الوزارة يهدف المشروع إلى تنظيم العمل بقطاع الدواجن وعدالة توزيع الصوص وتقديم مجموعة من الخدمات الفنية والامتيازات للمزارع المسجلة على النظام.

وذكرت أن المشروع يهدف أيضا إلى حصر مزارع الدجاج اللاحم ودراسة حال أصحابها، حيث أن المربين المسجلين سيكونون مؤهلين للاستفادة من المشاريع الزراعية التي تستهدف قطاع الدجاج اللاحم بالإضافة لسلاسة حصولهم على الصوص الذي يُنتج في الفقاسات.

وأشارت إلى أن التسجيل مجاني ومتاح للمزارع الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

وشددت الوزارة، أن المزارعين المسجلين على النظام بإمكانهم الاستفادة المستقبلية من تسجيل أي أضرار لمزارع الدجاج اللاحم الخاصة بهم طالما أنهم مسجلون في قوائم الوزارة المعتمدة بهذا الخصوص.

وذكرت أن عمليات الحصر لمزارع الدجاج اللاحم سيشمل إعطاء رقم خاص برمز محدد لكل مزرعة حسب نوعها ومساحتها ومحافظتها، علماً أن كل مزرعة ستُعطى بطاقة خاصة بها مجاناً، بحيث ستصبح هذه البطاقة بمثابة (هوية محددة للمزرعة) ويمنع تعديلها أو التنازل عنها أو تبادلها مع الغير بدون علم الوزارة أو موافقتها.

ونوهت الوزارة في بيانها، إلى أن عملية التسجيل، تبدأ رسمياً يوم الأربعاء الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٢ ولغاية أسبوع من تاريخه، وذلك عبر الرابط الالكتروني هنا:

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الزراعة #وزارة الزراعة #دجاج لاحم

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