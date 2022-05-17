وظيفة شاغرة (كاتب محتوى)

*يعلن مركز نقطة للخدمات الالكترونية عن وظيفة شاغرة في مجال كتابة المحتوى العربي لكلا الجنسين وذلك وفق الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم من سكان مدينة خانيونس.

-أن يكون المتقدم متعلم ويجيد الكتابة على جهاز الاب توب.

-أن يكون مع كل متقدم جهاز لاب توب خاص به.

-القدرة على تحمل المسؤولية والالتزام بساعات العمل.

*هام : يخضع المتقدمين الذي تنطبق عليهم شروط العمل إلى دورة مجانية متخصصة في مجال كتابة المحتوى وفق قواعد SEO.

* لتواصل والاستفسار من خلال الارقام التالية:

- وطنية /0566100782.

- تليفون/ 82056308.

- الواتساب/ https://wa.me/0566100782

-نستقبل طلبات الالتحاق طوال أيام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة.

-أوقات الدوام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.

* العنوان: خانيونس / دوار أبو حميد / عمارة سيزار / الطابق الرابع شقة رقم 10