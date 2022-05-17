فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن أداة جديدة لمحو المعلومات الشخصية من الإنترنت

عاصفة ترابية تضرب السعودية قادمة من الكويت

الأردن يدين الاعتداء على مشيعي جنازة الشريف بالقدس

"فدائي الشواطئ" يستعد لمواجهة السعودية في بطولة غرب آسيا الثانية

حصول "فتح" على 5 مقاعد في نقابة المحامين بالضفة .. "فوز بطعم الهزيمة"

طالع كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

"الزراعة" بغزة تبدأ بترقيم مزارع الدجاج اللاحم

وظيفة شاغرة (كاتب محتوى)

مطلوب مندوبي مبيعات للعمل في شركة زياد مرتجى

الخضر: الحكومات الأوروبية تتعامل بازدواجية مع اللاجئين.. وأوروبا تُحيي النكبة

إعلان فيسبوك داخلي

وظيفة شاغرة (كاتب محتوى)

17 مايو 2022 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
...

*يعلن مركز  نقطة للخدمات الالكترونية عن وظيفة شاغرة في مجال كتابة المحتوى العربي لكلا الجنسين وذلك وفق الشروط التالية:
-أن يكون المتقدم من سكان مدينة خانيونس.
-أن يكون المتقدم متعلم ويجيد الكتابة على جهاز الاب توب.
-أن يكون مع كل متقدم جهاز لاب توب خاص به.
-القدرة على تحمل المسؤولية والالتزام بساعات العمل.
*هام : يخضع المتقدمين الذي تنطبق عليهم شروط العمل إلى دورة مجانية متخصصة في مجال كتابة المحتوى وفق قواعد SEO.
* لتواصل والاستفسار من خلال الارقام التالية:
- وطنية /0566100782.
- تليفون/  82056308.
- الواتساب/  https://wa.me/0566100782 
-نستقبل طلبات الالتحاق طوال أيام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة. 
-أوقات الدوام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.
* العنوان: خانيونس / دوار أبو حميد / عمارة سيزار / الطابق الرابع شقة رقم 10

إعلان تيك توك داخلي
#غزة #خان يونس #توظيف #وظيفة #شاغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة