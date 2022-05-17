وظيفة شاغرة (كاتب محتوى)

*يعلن مركز نقطة للخدمات الالكترونية عن وظيفة شاغرة في مجال كتابة المحتوى العربي لكلا الجنسين وذلك وفق الشروط التالية:
-أن يكون المتقدم من سكان مدينة خانيونس.
-أن يكون المتقدم متعلم ويجيد الكتابة على جهاز الاب توب.
-أن يكون مع كل متقدم جهاز لاب توب خاص به.
-القدرة على تحمل المسؤولية والالتزام بساعات العمل.
*هام : يخضع المتقدمين الذي تنطبق عليهم شروط العمل إلى دورة مجانية متخصصة في مجال كتابة المحتوى وفق قواعد SEO.
* لتواصل والاستفسار من خلال الارقام التالية:
- وطنية /0566100782.
- تليفون/ 82056308.
- الواتساب/ https://wa.me/0566100782
-نستقبل طلبات الالتحاق طوال أيام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة.
-أوقات الدوام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.
* العنوان: خانيونس / دوار أبو حميد / عمارة سيزار / الطابق الرابع شقة رقم 10