مطلوب مندوبي مبيعات للعمل في شركة زياد مرتجى

إعلان توظيف صادر عن شركة زياد مرتجى واخوانه تعلن فيه عن حاجتها لمندوبي مبيعات من كلا الجنسين للعمل الميداني و المكتبي للترويج لحملات وعروض شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل .

شروط التسجيل:

-اللباقة والمعرفة بأساسيات التسويق

- ان لا يقل عمر المتقدم/ة عن 20 سنة

-طالب جامعي او حاصل على شهادة جامعية

- حسن المظهر والسلوك

-قادر/ة على تحمل المسؤولية وضغط العمل

-سكان مدينة غزة او مدينة خانيونس

طريقة التسجيل:

على من يجد في نفسه الموصفات اعلاه التواصل معنا عبر الواتس اب عبر الرابط التالي:

غزة : https://wsend.co/972592244558

خانيونس: https://wsend.co/970598040810