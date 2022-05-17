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مطلوب مندوبي مبيعات للعمل في شركة زياد مرتجى

17 مايو 2022 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  شركة زياد مرتجى واخوانه تعلن فيه عن حاجتها لمندوبي مبيعات من كلا الجنسين للعمل الميداني و المكتبي للترويج  لحملات وعروض شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل .

شروط التسجيل: 

-اللباقة والمعرفة بأساسيات التسويق

- ان لا يقل عمر المتقدم/ة عن 20 سنة 

-طالب جامعي او حاصل على شهادة جامعية 

- حسن المظهر والسلوك

-قادر/ة على تحمل المسؤولية وضغط العمل

-سكان مدينة غزة او مدينة خانيونس

طريقة التسجيل: 

على من يجد في نفسه الموصفات اعلاه التواصل معنا عبر الواتس اب عبر الرابط التالي:

غزة :  https://wsend.co/972592244558

خانيونس:  https://wsend.co/970598040810

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