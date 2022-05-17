مطلوب مندوبي مبيعات للعمل في شركة زياد مرتجى

إعلان توظيف صادر عن شركة زياد مرتجى واخوانه تعلن فيه عن حاجتها لمندوبي مبيعات من كلا الجنسين للعمل الميداني و المكتبي للترويج لحملات وعروض شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل .
شروط التسجيل:
-اللباقة والمعرفة بأساسيات التسويق
- ان لا يقل عمر المتقدم/ة عن 20 سنة
-طالب جامعي او حاصل على شهادة جامعية
- حسن المظهر والسلوك
-قادر/ة على تحمل المسؤولية وضغط العمل
-سكان مدينة غزة او مدينة خانيونس
طريقة التسجيل:
على من يجد في نفسه الموصفات اعلاه التواصل معنا عبر الواتس اب عبر الرابط التالي:
غزة : https://wsend.co/972592244558
خانيونس: https://wsend.co/970598040810