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أوكرانيا تعلن إجلاء 264 جنديًّا من مصنع آزوفستال المحاصر

17 مايو 2022 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إجلاء 264 جنديًّا بينهم 53 مصابًا حالتهم "خطيرة"، من مصنع آزوفستال المحاصر من قِبل الجيش الروسي في مدينة ماريوبول.

وأوضحت هيئة الأركان أنّ الجنود المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، بينما نُقل الآخرون إلى مناطق تخضع لسيطرة القوات الأوكرانية.

وأضافت في بيان الإثنين، أنّ السلطات الأوكرانية تواصل العمل من أجل إجلاء من تبقَّى في مصنع آزوفستال.

وفي تسجيل مصور، أعرب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، عن أمله في إنقاذ حياة من تبقَّى في المصنع المذكور.

وفي 7 مايو/ أيار الحالي، جرى إجلاء كافة النساء والأطفال والشيوخ من مصنع آزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مُشدّدة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدُّه الأخيرة "تدخُّلًا" في سيادتها.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #مصنع آزوفستال

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