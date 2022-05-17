الخارجية الأردنية تستنكر اعتداء الاحتلال على مشيعي جثمان الشهيد "الشريف"

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي جثمان الشهيد المقدسي وليد الشريف في القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، إن الاعتداء على المشيعين في جنازة "الشريف" والذي أسفر عن وقوع العديد من الإصابات بصفوف الفلسطينيين، وانتهاك حرمة المقبرة هو تصرف غير إنساني ومدان ومرفوض.

وشدد على ضرورة احترام سلطات الاحتلال التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

ودعا أبو الفول سلطات الاحتلال بالكف عن هذه الممارسات الاستفزازية ووقف جميع الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين