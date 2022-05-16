إصابة 8 جنود ومستوطن في أكثر من 9 نقاط مواجهة واشتباك بالضفة والقدس

أصيب ثمانية جنود إسرائيليين ومستوطن، خلال أعمال مقاومة متنوعة بالضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر محلية، أن 6 من جنود الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا خلال مواجهات عنيفة اندلعت، مساء الاثنين، أثناء تشييع جثمان الشهيد البطل وليد الشريف في القدس المحتلة.

وفي جنين، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين.

وأصيب جنديان إسرائيليان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز بيت ايل في رام الله.

كما وأصيب مستوطن خلال تصدي الشبان لاقتحام مستوطنين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وألقى شبان زجاجات حارقة صوب مفترق "أرئيل" قرب سلفيت ما أدى لاندلاع حريق بالمكان، كما واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة حارس قضاء سلفيت.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة عوريف قضاء نابلس، ومواجهات مع قوات الاحتلال على بوابة نتساعوز غرب طولكرم.

كما واندلعت مواجهات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين في سوق "محانيه يهودا" بالقدس المحتلة.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، في الضفة الغربية أدت لارتقاء 4 شهداء، ومقتل وإصابة جنود ومستوطنين.

وخلال الأيام الماضية استشهد أربعة مواطنين بينهم الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال، وقتل جندي وأصيب أربعة جنود ومستوطنين، فيما رصدت 105 نقاط مواجهة، و7 عمليات إطلاق نار، و17عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.