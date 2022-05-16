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إصابات في اعتداء الاحتلال على جنازة "الشريف"

16 مايو 2022 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنازة الشهيد المقدسي وليد الشريف منذ انطلاقها من مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة وحتى مقبرة المجاهدين.

وأفاد الهلال الأحمر بالقدس المحتلة بإصابة 37 شاباً خلال مواجهات مع الاحتلال أثناء الجنازة.

وشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في القدس المحتلة، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيد وليد الشريف من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن موكب التشييع انطلق من مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة المجاهدين.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت في وقت سابق من مساء اليوم جثمان الشهيد الشريف إلى ذويه بمركز شرطتها في حي الشيخ جراح.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس

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