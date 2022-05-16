دائرة الشباب في حماس تنظم فعالية "تجديد العهد لتحرير الأرض وكسر الحصار"

نظمت دائرة الشباب بحركة حماس مسيرًا شبابيًّا، وذلك إحياءً للذكرى(74) للنكبة، حيث شارك مئات النشطاء الشباب من مختلف التوجُّهات السياسية في قطاع غزة.

وأكد رئيس دائرة الشباب بحركة حماس رامي حسين في كلمة له، أنّ الشباب الفلسطيني لا زال على العهد ولم ينس، ولم يغفر، ولم يتراجع، ولم تُنسيه الأيام والليالي السوداء الحالكة، وطنه الجريح وحقوقه المسلوبة بفعل هذه الجريمة التي ارتُكبت بحق شعبنا قبل 74 عامًا.

وأضاف أنّ النكبة هي نتيجة لجريمة بشعة ارتكبتها العصابات الصهيونية، بدعم وتواطؤ من قوى الظلم في العالم، ولا زالت فصول هذه الجريمة مستمرة قتلًا وتشريدًا ومعاناةً، يدفعها شعبنا الفلسطيني في كل يوم، وأنّ الطريق الوحيد لإزالة جريمة(النكبة) ومعالجة آثارها المأساوية هو إزالة الكيان الصهيوني بكلّ متعلقاته وآثاره وتقديم قادته ومجرميه للمحاكمة.

وشدّد على أنّ حديثنا عن النكبة ينبغي ألا يُنسينا هذا الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 16 عامًا، وأنّ مسؤولية كسره هي مسؤولية وطنية وقومية وعالمية.

ودعا كل أحرار العالم للبدء بالإجراءات العملية لكسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، وذلك بتسيير السفن البحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، وليكن هذا الصيف حارقًا على المحتلين المحاصِرين برًّا وبحرًا

بدوره تحدث الرفيق موسى السعود مسؤول لجنة العلاقات في اتحاد الشباب التقدمي، في كلمة له بالإنابة عن دوائر الشباب بالفصائل، أنّ ذكرى النكبة تأتي هذا العام والأرض الفلسطينية تشتعل انتفاضة ومقاومة في كل أرجاء الوطن، حيث يُجسّد فيها شبابنا وشعبنا الفلسطيني تمسكه بالأرض ورفضه لكل مشاريع الاستعمار والاستيطان والتهويد والضم والتطهير العرقي، وليس آخرها عدوانه على مخيم جنين واستهداف الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأكد على الرفض الشبابي والشعبي لكل أشكال التطبيع والهرولة نحو السقوط في وحل الخيانة والتي تُمارسها الأنظمة العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين