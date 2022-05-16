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"حماس" تنعى الشهيد الكيلاني ضحية الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

16 مايو 2022 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، الأسير المحرر الشهيد إيهاب زيد الكيلاني، من نابلس، والذي قضى اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، بعد شهر واحد من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، :إن الشهيد الكيلاني هو ضحية جديدة من ضحايا الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، فقد أفرج عنه الاحتلال منتصف شهر رمضان المنصرم، بعد أن تفشى مرض السرطان في كامل جسده، دون أن يتلقى أي رعاية طبية مناسبة".

وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة المحرر الكيلاني، مؤكدةً أنها ومعها كل فصائل المقاومة الفلسطينية لن يدخروا جهدًا من أجل تبييض السجون، وتحرير كل الأسرى رغم أنف الاحتلال الغاشم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس

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