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الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة

16 مايو 2022 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
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تسليم الشهيد وليد الشريف

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيد وليد الشريف من مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" في القدس في بيان مقتضب: "طواقمنا استلمت جثمان الشهيد وليد الشريف وفي طريقها إلى مستشفى المقاصد" في المدينة.

وقالت مصادر صحفية، "إنه سيتم نقل جثمان الشهيد الشريف إلى مستشفى المقاصد في القدس لغسله وتكفينه، ثم إلى المسجد الأقصى للصلاة عليه، ثم إلى مواراته في ثرى مقبرة المجاهدين، بعد صلاة العشاء مباشرة دون أية شروط".

وكان الشاب الشريف (23 عاماً) من بلدة بيت حنينا شمال القدس، استشهد السبت الماضي، متأثراً بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان، وبعد إصابته نقل إلى مشفى هداسا عين كارم في القدس، إلى أن استشهد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس

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