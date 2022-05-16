الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيد وليد الشريف من مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" في القدس في بيان مقتضب: "طواقمنا استلمت جثمان الشهيد وليد الشريف وفي طريقها إلى مستشفى المقاصد" في المدينة.

تغطية صحفية : "طواقم الهلال الأحمر بالقدس تستلم جثمان الشهــيد المقدسي وليد الشريف" pic.twitter.com/0DNHF7RzDE — فلسطين أون لاين (@pl24online) May 16, 2022

وقالت مصادر صحفية، "إنه سيتم نقل جثمان الشهيد الشريف إلى مستشفى المقاصد في القدس لغسله وتكفينه، ثم إلى المسجد الأقصى للصلاة عليه، ثم إلى مواراته في ثرى مقبرة المجاهدين، بعد صلاة العشاء مباشرة دون أية شروط".

وكان الشاب الشريف (23 عاماً) من بلدة بيت حنينا شمال القدس، استشهد السبت الماضي، متأثراً بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان، وبعد إصابته نقل إلى مشفى هداسا عين كارم في القدس، إلى أن استشهد.

المصدر / فلسطين أون لاين