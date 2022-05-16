"الهيئة الوطنية" تدين مواصلة الاحتلال اختطاف ومطاردة نشطاء الداخل المحتل

دانت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل استمرار الاحتلال في اختطاف عدد من النشطاء في الداخل المحتل وممارسة أساليب المطاردة والتهديد بحقهم.

وقالت الهيئة في بيان وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، إن استمرار مسلسل الملاحقة والاعتقالات بحق نشطاء الداخل لن يثني شعبنا عن دوره الكفاحي والنضالي من أجل استرداد حريته.

ودعت مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية أن تلتفت إلى سياسة الاحتلال تجاه أهلنا في الداخل المحتل، والعمل على كبح جماحه ووقف مطاردته للنشطاء وأئمة المساجد.

وجددت الهيئة التأكيد على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل في كل مكان كفاحه من أجل الحرية، ولن تزيده سياسة الاحتلال العنجهية سوى تمسكاً بحقوقه والدفاع عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين