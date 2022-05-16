الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للناطق باسم "قائمة القدس موعدنا" يوسف القزاز

جددت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين الاعتقال الإداري للناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" المهندس يوسف القزاز (48 عامًا) من سكان دورا بالخليل.

وأفاد مصادر عائلية بأن الاحتلال مدد اعتقال القزاز، لمدة 4 أشهر للمرة الرابعة على التوالي.

والقزاز هو أسير محرر كان قد اعتقل عدة مرات، وأمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال ما بين اعتقال إداري وفعلي.

واعتقلت قوات الاحتلال القزاز آخر مرة في 20 من مايو العام الماضي، عقب اقتحام منزله والاعتداء على زوجته وأولاده في دورا جنوب الخليل ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من قيادات ومرشحي حركة حماس.

وبعد أسبوع من اعتقاله حوّلت محكمة الاحتلال الأسير قزاز للاعتقال الإداري 4 أشهر بناء على طلب مخابرات الاحتلال.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 136 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار #قرارنا_ حرية.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام للأسير، لمدة تصل لـ 6 أشهر، قابلة للتمديد.

وتعتقل سلطات الاحتلال (4600) فلسطيني في (23) سجنا ومركز توقيف وتحقيق.

ويعتقل الاحتلال نحو (200) طفل وقاصر، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو (500) أسير.

المصدر / فلسطين أون لاين