"حماس" تدعو لأوسع مشاركة في تشييع شهيد "الأقصى" وليد الشريف

دعا الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، جماهير الشعب الفلسطيني إلى أوسع مشاركة في صلاة الجنازة وتشييع جثمان الشهيد المرابط وليد الشريف، مساء اليوم الاثنين.

وقررت سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الشريف من سكان بلدة بيت حنينا المقدسية الساعة السابعة والنصف مساء اليوم في مركز قواتها بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، بأن جثمان الشهيد المقدسي (23 عاما) سينقل إلى مستشفى المقاصد ثم إلى المسجد الأقصى للصلاة عليه.

وأهاب "حمادة" بسكان القدس والبلدة القديمة والضواحي المجاورة والقرى والمخيمات المقدسية وعوائل المدينة المقدسة وعشائرها، وأهلنا في الداخل المحتل، للتأهب للمشاركة في جنازة شهيد الدفاع عن الأقصى.

وتصر عائلة الشهيد على تشييعه والصلاة على جثمانه في المسجد الأقصى والخروج بجنازة تليق به.

واستشهد الشاب الشريف يوم السبت 14 مايو الجاري، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

وأصيب الشريف برصاصة معدنية في رأسه أدت الى تهتك في الجمجمة ونزيف حاد في الدماغ، خلال مواجهات شهدتها باحات الأقصى في 22 أبريل 2022.

وتعرض الشريف للسحل من قبل جنود الاحتلال، وتأخير تقديم العلاج له حتى دخل في غيبوبة حتى ارتقائه.

ووثقت مقاطع مصوّرة في حينه اقتحام جنود الاحتلال للمسجد الأقصى من باب المغاربة، وإطلاق الرصاص على المصلين في المصلى القبلي، ثم ظهرت إصابة الشريف وفقدانه الوعي تمامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين