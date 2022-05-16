غزة.. دعوات لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين

دعت الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، القائمين على نقابة الصحفيين الفلسطينيين "لإجراء انتخابات مهنية وشفافة، يشارك فيها المجموع الصحفي كله، وفق القوانين الشرعية المتبعة، أسوة بانتخابات نقابة المحامين".



وشددت "الأطر" في بيان لها، على أن "المرحلة الحالية تتطلب توفير جسم نقابي قوي لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، خاصةً بعد جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة".



وأشارت إلى أن "الانتصار لمظلومية الزميلة شيرين أبو عاقلة، ونقل ملفها إلى محكمة الجنايات الدولية، لا يتأتى إلا من خلال نقابة قوية تضم الصحفيين الفلسطينيين كافة".



وطالب البيان الصحفيين الفلسطينيين "بالتحرك العاجل للضغط من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة للصحفيين الفلسطينيين، سيما وأنها معطلة منذ العام 2015".



وأُعلنت، في وقت سابق اليوم الاثنين، نتائج انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين، التي جرت أمس الأحد، في محافظات فلسطين.



وخسرت قائمة حركة فتح على 4 مقاعد من أصل 15 في الضفة الغربية وقطاع غزة بالدورة الانتخابية 2022 - 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين