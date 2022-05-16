مطلوب موظفين للعمل في مطعم التايلندي

إعلان توظيف صادر عن إدارة مطعم التايلندي تعلن فيه عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف .
الوظائف المطلوبة
1- صنايعي مأكولات غربية ( عدد 1 )
2- صنايعي شاورما ( عدد 1 )
3 - صنايعي مشاوي ( عدد 1 )
شروط التسجيل
- صاحب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال
- يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة
طريقة التسجيل
- للتسجيل من خلال زيارة المطعم الكائن في: غزة ـ الرمال ـ تقاطع شارع عبدالقادر الحسيني مع الثورة .
- لمزيد من المعلومات التواصل عبر الأرقام المخصصة:
1800830888 - 2830888 - 0592830888
- آخر موعد للتقدم للوظيفة بتاريخ 25-5-2022م