فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة.. دعوات لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين

مشعل: الاعتداء على جنازة أبو عاقلة "عمل همجي بشع"

تمثال "أبو الهول" يثير ضجة في مصر بعد انتشار فيديو له "نائما

مطلوب موظفين للعمل في مطعم التايلندي

بالأسماء.. الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد

خريشة: الخلاص من الاحتلال يتطلب مراكمة القوة والالتفاف حول المقاومة

الشرطة بغزة تصدر قرارات تكليف لعدد من مدراء الإدارات

"الكسواني" يستنكر قطع الاحتلال لأنابيب المياه عن أحد مصليات "الأقصى"

"الخطيب": مخططات الاحتلال ستتحطم أمام إرادة الشباب الفلسطيني

وحدات القمع تقتحم قسم (6) في سجن "ريمون"

إعلان فيسبوك داخلي

مطلوب موظفين للعمل في مطعم التايلندي

16 مايو 2022 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن  إدارة مطعم التايلندي تعلن فيه عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف .

الوظائف المطلوبة 

1- صنايعي مأكولات غربية ( عدد 1 )

2- صنايعي شاورما ( عدد 1 )

3 - صنايعي مشاوي ( عدد 1 )

شروط التسجيل 

- صاحب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال

- يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل 

- للتسجيل من خلال زيارة المطعم الكائن في: غزة ـ الرمال ـ تقاطع شارع عبدالقادر الحسيني مع الثورة .

-  لمزيد من المعلومات التواصل عبر الأرقام المخصصة:

1800830888 - 2830888 - 0592830888

- آخر موعد للتقدم للوظيفة بتاريخ 25-5-2022م

إعلان تيك توك داخلي
#غزة #مطعم #توظيف #وظيفة #شاغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة