مطلوب موظفين للعمل في مطعم التايلندي

إعلان توظيف صادر عن إدارة مطعم التايلندي تعلن فيه عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف .

الوظائف المطلوبة

1- صنايعي مأكولات غربية ( عدد 1 )

2- صنايعي شاورما ( عدد 1 )

3 - صنايعي مشاوي ( عدد 1 )

شروط التسجيل

- صاحب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال

- يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال زيارة المطعم الكائن في: غزة ـ الرمال ـ تقاطع شارع عبدالقادر الحسيني مع الثورة .

- لمزيد من المعلومات التواصل عبر الأرقام المخصصة:

1800830888 - 2830888 - 0592830888

- آخر موعد للتقدم للوظيفة بتاريخ 25-5-2022م