خريشة: الخلاص من الاحتلال يتطلب مراكمة القوة والالتفاف حول المقاومة

قال النائب الفلسطيني، حسن خريشة: "إن الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستقبل لأطفالنا، يتطلب الصدق والجدية والنفس الطويل ومراكمة القوة والالتفاف حول ابرنامج لمقاومة".

وأضاف خريشة خلال تصريح صحفي، اليوم الاثنين: إن "النكبة مستمرة وقائمة بعد ٧٤ عاماً، وتخللها عبر السنوات نكبات كثيرة"، مضيفاً: "إن الاستسلام والسماح لمن وصفهم بالذئاب بالتجول في أرضنا، من أسباب النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني".

وتابع:" لقد دفعنا ثمن الاحباطات والهزائم، لتبقى القيادات في جحورها وتعلن تحقيق الانتصارات".

ويوافق الخامس عشر أيار/ مايو من كل عام، الذكرى السنوية لنكبة عام 1948، والتي أدت إلى تشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره، لصالح إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشملت أحداث النكبة احتلال معظم أراضي فلسطين التاريخية من قبل الحركة الصهيونية، وطرد نحو 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين، إضافة إلى ارتكاب عشرات المجازر ضد الفلسطينيين، وهدم نحو 500 قرية، وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية.

المصدر / فلسطين أون لاين