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"الكسواني" يستنكر قطع الاحتلال لأنابيب المياه عن أحد مصليات "الأقصى"

16 مايو 2022 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
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مصلي باب الرحمة

استنكر مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، اليوم الإثنين، قطع قوات الاحتلال أنابيب المياه عن مشارب مصلى باب الرحمة، أحد مصليات سور المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الكسواني أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد المسجد الأقصى في تزايد مستمر وتتم بشكل يوميّ، مشدداً على ضرورة التواجد والرباط المستمر والدائم في المسجد؛ لكف يد الاحتلال عن المسجد.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أقدمت على قطع أنابيب ثلاجات المياه الموجودة في مصلى باب الرحمة.

 ووجد حراس المسجد أن أنابيب المياه الموجودة على بوابة المصلى قد قطعت عمداً من قبل جنود الاحتلال.

وتسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وتحديدًا باب الرحمة، وتمنع ترميمها وتبليط ساحتها، وتحاول تهويدها وإقامة كنيس يهودي في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#باب الرحمة #الكسواني #مصليات

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