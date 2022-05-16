"حماس" تدعو لحراك قوي لمنع إقامة القطار الهوائي بالقدس

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مصادقة ما تسمى المحكمة العليا "الإسرائيلية" على إقامة قطارٍ هوائي في القدس المحتلة.

وقالت الحركة إن القطار الهوائي يحمل في طياته أبعاداً سياسية وعُمرانية خطيرة ستؤثّر على قلب مدينة القدس وأحيائها القديمة "فهو جزء لا يتجزأ من مشاريع التهويد الصهيونية المستمرة التي تسعى إلى تغيير وطمس معالم المدينة العربية والإسلامية وهويتها الحضارية".

ودعت حماس إلى حراكٍ قوي لمنع القطار الهوائي الذي يهدّد الوجود الفلسطيني ومعالم مدينة القدس الإسلامية والمسيحية.

كما ودعت المؤسسات الدولية والإقليمية، وفي المقدمة منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى سرعة التحرك لوقف تلك المخططات والمشاريع التي تهدّد الوجود الفلسطيني، وطابعها الحضاري ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وشددت على أن إقامة القطار الهوائي انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الدولية كافة، ما يستدعي أيضاً حراكاً قوياً من السلطة، بوقف علاقاتها الأمنية مع الاحتلال والتوجه إلى المحاكم الدولية، لإدانة الاستيطان، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، ومدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين