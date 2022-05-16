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تسريبات تكشف مميزات "آيفون 15" الجديدة

16 مايو 2022 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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قال المسرب الموثوق، مينغ- تشي كو، أن "أبل" ستتخلى أخيرًا عن منفذ الشحن "لايتننغ" Lightning واستبداله بكابل "USB-C" في هاتفها "آيفون" للعام 2023، والذي يُشاع أنه سيطلق عليه "آيفون 15".

ويأتي التسريب بعد وقت قصير من كشف الاتحاد الأوروبي عن خططه لإجبار جميع الهواتف الذكية الجديدة، بما في ذلك "آيفون" على استخدام كابل "USB-C" كمعيار.

وعارضت شركة "أبل" سابقا دعوات التبديل إلى كابل شحن "USB-C"، وسط مزاعم بأنه "سيخلف حجما غير مسبوق من النفايات الإلكترونية ويخنق الابتكار".

ويمكن لكابل شحن "USB-C" تحسين سرعة شحن "آيفون" ونقل البيانات منه، لكن تفاصيل مواصفاته النهائية لا تزال تعتمد على دعم نظام تشغيل "آي أو إس".

وفي حال صحة التسريبات، فسيؤدي التغيير إلى جعل هواتف "آيفون" متوافقة مع العديد من منتجات "أبل" التي تستخدم بالفعل أجهزة شحن "USB-C"، بما في ذلك أحدث طرازات "آيباد" و"ماك بوك"، بالإضافة إلى معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد".

و"USB-C" هو موصل قياسي صناعي لنقل البيانات والطاقة على كابل واحد.

ومن أفضل ميزات كابل "USB-C" هي "قابلية التقليب"، مما يعني أنه لا يحتوي على اتجاه "صحيح"، ويمكن استخدامه في كلتا الناحيتين.

المصدر / وكالات
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