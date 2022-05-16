"جبارين": "حماس" ماضية في المقاومة حتى التحرير

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، زاهر جبارين، أن حركته "ماضية في طريق التضحية والفداء حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا من الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد مسؤول ملف الشهداء والجرحى والأسرى في حماس، بمؤتمر صحفي للجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية تنديدا باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، اليوم الإثنين، على أنه "سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا".

وأضاف: أن "الاحتلال تعمد استهداف الصحفية أبو عاقلة وكل صوت للحقيقة، وهو لا يفرق بين أحد من الفلسطينيين في الاستهداف:.

وذكر جبارين إلى أن 55 صحفيا فلسطينيا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000.

وأكد في ذكرى النكبة الفلسطينية، أن فلسطين هي قضية للأمة العربية والإسلامية كافة، مضيفا أن حق العودة هو حق أصيل ثابت في كل الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية.

ووافقت أمس، الذكرى السنوية الـ74 لنكبة شعبنا الفلسطيني، في 15/5 عام 1948، الشاهدة على إجرام الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته الصهيونية، بتهجير شعب بأكمله من أرضه وممتلكاته.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذكرى النكبة، أن "المقاومة الشاملة، وفي مقدّمتها المقاومة المسلّحة، هي سبيلنا وخيارنا في مواجهة الاحتلال وكبح جماح إرهابه، وردّ عدوانه، وصولاً لانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة".

المصدر / فلسطين أون لاين