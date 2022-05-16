"حماس": منع خطيب المسجد الأقصى من السفر "جريمة"

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الاحتلال الإسرائيلي منع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدّة 4 أشهر، ووصفت القرار بأنه "جريمة تتناقض مع أدنى الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية التي كفلت حرية الحركة والتنقل".

وقالت في بيان صحفي: "إن هذا القرار محاولة يائسة في تغييب صوت شعبنا ودور رموزه في الدفاع عن القدس والأقصى وفضح جرائم الاحتلال ضدّهما، ونقل حقيقة معاناة المقدسيين والمرابطين وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى إلى الرَّأي العام".

وتابعت: إنَّ "هذه السياسة العنصرية المقيتة التي ينتهجها الاحتلال في التضييق على رموز مدينة القدس وإبعادهم ومنعهم من دخول الأقصى، لن تنجح في عزل شعبنا وقياداته ورموزه في دفاعهم عن المسجد الأقصى، وإفشال مخططات التقسيم الزماني والمكاني".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت مساء أمس الأحد، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري قرارًا يقضي بمنعه من السفر مدة 4 أشهر



يذكر أن قوات الاحتلال لم تكتف بقرار منع الشيخ صبري من السفر، بل أصدرت بحقه قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، وقرارًا آخر بعدم الالتقاء بشخصيات وطنية فلسطينية وخاصة الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب.



المصدر / فلسطين أون لاين