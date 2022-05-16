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فتح تتراجع بانتخابات المحامين وتخسر أربعة مقاعد

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فتح تتراجع بانتخابات المحامين وتخسر أربعة مقاعد

16 مايو 2022 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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تراجعت حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين التي نُظمت أمس، في الضفة الغربية وقطاع غزة، في أكبر معاقلها السابقة، إذ خسرت أربعة مقاعد كانت تسيطر عليها.

وحصلت قائمة حركة فتح على 5 مقاعد في انتخابات "مركز القدس" فيما لأول مرة حصل تحالف المعارضة على ثلاثة مقاعد، ومقعد لمرشح مستقل.

ووفق مصادر مطلعة من قلب النقابة لـ"فلسطين أون لاين"، حصل في اجتماع الجمعية العمومية للنقابة بغزة، "أمر غير مألوف"، وذلك قبل يوم من الانتخابات الرسمية.

وأضاف المصدر: "حين بدأ الاجتماع للجمعية العمومية للنقابة للتصويت والمصادقة على التقرير المالي والإداري، انقلب الاجتماع لحالة سوقية جدا، وفي النهاية لم يتم التصويت بالشكل الصحيح".

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فتح #انتخابات #نقابة المحامين

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