الإضراب الشامل يعُم محافظة جنين حدادًا على روح الشهيد داوود الزبيدي

عمَّ الإضراب الشامل اليوم الإثنين 16مايو، محافظة جنين شمال الضفة الغربية، حدادًا على روح الشهيد داوود الزبيدي، واستنكارًا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها.

وذكرت مصادر محلية، أن الإضراب شمل إغلاق المؤسسات والمكاتب الحكومية والمحال التجارية كافّة.

وأعلن أمس عن استشهاد الأسير المُحرر داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال نفق الحرية، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال أثناءَ اقتحامها لمخيم جنين يوم الجُمعة الماضية، وذلك بعدَ اختطافه وهو بحالةٍ حرجة.

المصدر / فلسطين أون لاين