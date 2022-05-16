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وفاتان و127 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

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و120 حالة تعاف منذ أسبوع

وفاتان و127 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وقطاع غزة

16 مايو 2022 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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فحص كورونا

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الإثنين، تسجيل وفاتين، و127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و120 حالة تعاف منذ الثامن من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة: إن "الوفاتين الجديدتين سجلتا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضافت: أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة 11، والضفة الغربية 116".

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت على المحافظات حسب التالي: الضفة الغربية: 74، مدينة القدس: 40، وقطاع غزة: 6.

ونبهت الصحة إلى عدم وجود أي مصابين بـ"كورونا" في العناية المكثفة أو على أجهزة التنفس الصناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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