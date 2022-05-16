الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 16 مواطنا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 16 مواطنا، خلال حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

ففي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بعد اقتحامه مدينة البيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله، وهم: طارق الشافعي، ويحيى الشافعي، ومؤمن الشافعي، وإياس الشافعي، وعلاء ياسين سماحة (38 عاماً).

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين باسل رائد ابو حسن، ومحمد مصطفى سمودي من اليامون، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشابين أمجد علي أبو الرب، وباسل أحمد أبو الرب أثناء تواجدهما داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، وكلاهما من بلدة قباطية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين إسلام (20 عاما)، وحمزة إياد البو (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويهما وفتشته في بلدة حلحول، شمال المحافظة.

وفي طولكرم، اعتقل الاحتلال الشابين علاء عامر كليبي، وحسين نبيل الشيخ علي، بعد مداهمة منزليهما في المخيم، إضافة إلى اعتقال الشابين عبد الله زهير ولويل، ومحمد بلال فريج وهما في الثلاثينيات من عمرهما، بعد توقيفهما على حاجز عسكري أقيم على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نضال أحمد سالم عبيات (47 عاما)، بعد دهم منزله في منطقة واد شاهين وسط المدينة، وتفتيشه.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين