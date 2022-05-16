وفد سويدي يتوجه إلى أنقرة لبحث انضمام ستوكهولم إلى الناتو

أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، أن وفدا سويديا سيتوجه قريبا إلى أنقرة لمناقشة الطلب الذي قدمته ستوكهولم للانضمام إلى حلف الناتو وموقف أنقرة منه.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن وزيرة الخارجية السويدية أن "الوفد سيتوجه قريبا إلى أنقرة لبحث الطلب المقدم للناتو".

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتابع العملية المتعلقة بانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، مضيفا أن أنقرة "لا يمكنها حتى الآن النظر إلى ذلك بإيجابية".

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، إن أي دولة ستكون عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يجب ألا تدعم حزب العمال الكردستاني (التركي)، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن السويد وفنلندا تقدمان "دعما علنيا جدا" لحزب "العمال الكردستاني" رغم جميع التحذيرات.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من السويد وفنلندا أعلنتا أمس الأحد، قرارهما رسميا بالتقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر / وكالات