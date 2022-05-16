الاحتلال يمنع الشيخ صبري من السفر

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري قرارًا يقضي بمنعه من السفر مدة 4 أشهر بتهمة (نشاطه المقاوم، وتشكيله خطرًا على أمن الاحتلال".

وعدّ الشيخ صبري قرار الاحتلال بـ"الجائر"، مؤكدًا أنه لم يغير مواقفه، ولن يمنعه أو يثنيه عن أداء واجبه الديني تجاه شعبه وأمته.

وقال: "سأواصل دفاعي عن المسجد الأقصى ما دمت على قيد الحياة".

يذكر أن قوات الاحتلال لم تكتف بقرار منع الشيخ صبري من السفر، بل أصدرت بحقه قرار بالابعاد عن المسجد الأقصى، وقرار آخر بعدم الالتقاء بشخصيات وطنية فلسطينية وخاصة الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب.

المصدر / فلسطين أون لاين