إليك هذه الأسرار عن فوائد الشوكولاتة وعلاقتها بأمراض القلب والسرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أن الشوكولاتة تقي من أمراض القلب والسرطان.

وأوضحت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن تناول الشوكولاتة يقلل من خطر موت الشباب بنسبة 12 في المئة.

وأجرى فريق الدراسة، الذي ينتمي إلى المعهد الوطني الأمريكي للسرطان في ماريلاند، تجاربهم العلمية على نحو 20 ألف شاب تمت متابعتهم على مدى 12 عاماً، مع البحث في عاداتهم الغذائية ومدى تناولهم للشوكولاتة.

ووجد الباحثون أن تناول 100 غرام من الشوكولاتة يومياً يقلل من خطر موت الشباب لأي سبب بنسبة 12 في المئة، في حين أنه يقلل من خطر وفاتهم بأمراض القلب أو السرطان بنسبة تصل إلى 16 في المئة.

وأكدوا أن الذين تناولوا ما يعادل قطعتين من الشوكولاتة (بحجم 90 غراماً لكل واحدة) مرة واحدة في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري أربع مرات من أولئك الذين لم يتناولوها على الإطلاق.

وقال البروفسور جياكي هوانغ، الذي قاد فريق الدراسة: «نتائجنا قد تهدئ جزئياً المخاوف المتعلقة بالنتائج الصحية السلبية التي قد تنتج عن استهلاك الشوكولاتة».

وأضاف هوانغ: «لقد تأكدنا من أن مركبات الكاكاو المعروفة باسم مركبات الفلافونويد تعزز صحة الأوعية الدموية، وتخفض الكوليسترول السيئ وضغط الدم، وتزيد النشاط، مما يزيد من حرق الجسم، وبالتالي يجعله أكثر صحة».

وحذرت مؤسسة القلب البريطانية من استغلال بعض الأشخاص نتائج الدراسة للإفراط في تناول الشوكولاتة، مؤكدةً أن الإكثار منها قد يؤدي إلى نتائج عكسية

المصدر / وكالات