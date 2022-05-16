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حملة اعتقالات بالضفة واشتباك مسلح باليامون

16 مايو 2022 . الساعة 08:13 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يداهمون أحد المنازل الفلسطينية (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية تخللها اعتقالها عددا من المواطنين.

وفي محافظة جنين، وقع اشتباك مسلح بين شبان وجنود الاحتلال الذي اقتحموا بلدة اليامون قضاء جنين لتنفيذ اعتقالات.

وأفاد نادي الأسير بشن الاحتلال مداهمات واعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ووفقا لنادي الأسير تمركزت الاعتقالات في محافظة رام الله والبيرة، حيث تم اعتقال كل من: طارق الشافعي، ويحيى الشافعي، ومؤمن الشافعي، وإياس الشافعي، بينما من محافظة جنين، اعتقل محمد سمودي، وباسل رائد صلاح من اليامون، الفتى زيد علي محاجنة- الطيبة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد بلال فريج، وعبد الله زهير من قلقيلية، وعلاء عامر كليبي، وحسين نبيل الشيخ علي من مخيم طولكرم، والأسير المحرر نضال عبيات من بيت لحم، بينما من محافظة الخليل تم اعتقال المحرر إسلام إياد البو، وحمزة إياد البو من حلحول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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