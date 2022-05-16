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الطقس: أجواء معتدلة نهارا باردة نسبيا ليلا

16 مايو 2022 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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ميناء بحر غزة

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة إلى السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام حارا نسبيا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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