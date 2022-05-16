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تغيير اسم أحد الشوارع الأميركية إلى "شارع فلسطين"

16 مايو 2022 . الساعة 00:53 بتوقيت القدس
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أعلن مجلس بلدية باترسون في ولاية نيوجيرزي الأميركية عن تغيير اسم الشارع الرئيسي في المدينة إلى "شارع فلسطين"، في حدث يعتبر الأول من نوعه على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في حفل ضخم حضره الآلاف من أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية، ورئيس بلدية المدينة اندريه صايغ

وأزيح الستار عن اللافتة التي تحمل اسم "شارع فلسطين"، ورفع العلم الفلسطيني على الإشارات الضوئية والأعمدة، وسط احتفالات عبرت عن مدى امتنان أبناء الجالية للمجلس البلدي، ولكل من ساهم في تغيير اسم الشارع الذي يتزامن مع إحياء الذكرى الـ74 للنكبة، ليكون يومًا فلسطينيًا.

وكان مجلس بلدية باترسون قد اتخذ قرارًا في شهر آذار الماضي، بإعادة تسمية الشارع التجاري الرئيسي، حيث يتواجد أبناء الجاليتين الإسلامية والعربية إلى "شارع فلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أمريكا #الجالية الفلسطينية #شارع فلسطين #بلدية باترسون

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